Ostia, falso e corruzione: chiesti 14 anni per Antonio Franco e 9 per Mauro Carfagna

Quattordici anni di carcere, questa la pena che la Procura ha chiesto per l'ex responsabile del commissariato di Polizia di Ostia, Antonio Franco. L'uomo è accusato di corruzione, rivelazione di segreto di ufficio, soppressione di atti, falso e violazione del codice in materia di protezione dei dati personali.

corruzione, chiesti 9 anni anche per Mauro Carfagna

Il processo si svolge davanti ai giudici dell'ottava sezione collegiale di Roma e il Pubblico Ministero Maria Palazzi ha chiesto una condanna a 9 anni anche per Mauro Carfagna, anche lui a processo per corruzione. L'uomo è accusato di aver corrotto Franco per ...

