Morto in guerra nel 1917 | il nipote ottantenne chiede aiuto ai carabinieri di Taranto per cercarne la sepoltura Da maggio l' intervento dei militari

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Era alla ricerca del luogo di sepoltura del nonno da anni, ma senza riuscire ad avere mai una risposta. Sapeva soltanto che era Morto, da Tenente dei carabinieri Reali, in Albania nel 1917. Ma Ennio Sgarrino, 81 anni, non si è mai scoraggiato. Così ha deciso di bussare alle porte del Comando Provinciale dei carabinieri di Taranto, cercando negli uomini che oggi vestono la stessa uniforme indossata dal nonno più di un secolo fa, la risposta alla sua affannata ricerca. È accaduto lo scorso 31 maggio, quando Ennio Sgarrino, ex dipendente INPS, ha chiesto aiuto ai carabinieri per conoscere una risposta a quella ricerca che lo tormentava da anni, e che sembrava sempre più ...

