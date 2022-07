Mario Draghi, è il giorno delle dimissioni (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle si astiene. Forza Italia e Lega escono dall'aula. Il governo Draghi ottiene una fiducia che non esiste nella realtà con Pd, Italia Viva e pochi altri al Senato. Oggi Draghi va alla Camera per annunciare le dimissioni. Elezioni probabilmente già il 2 ottobre Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle si astiene. Forza Italia e Lega escono dall'aula. Il governoottiene una fiducia che non esiste nella realtà con Pd, Italia Viva e pochi altri al Senato. Oggiva alla Camera per annunciare le. Elezioni probabilmente già il 2 ottobre

