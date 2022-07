Mandragora | 'La Fiorentina mi ha voluto più di tutti | il Torino'

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Mandragora: 'Sono felice qui, la mia squadra del cuore? Il Napoli, la mia terra' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Mandragora: 'Sono felice qui, la mia squadra del cuore? Il Napoli, la mia terra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Mandragora: 'Sono felice qui, la mia squadra del cuore? Il Napoli, la mia terra' - napolimagazine : FIORENTINA - Mandragora: 'Sono felice qui, la mia squadra del cuore? Il Napoli, la mia terra' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Mandragora: 'Sono felice qui, la mia squadra del cuore? Il Napoli, la mia terra' -

... che ha parlato oggi dal ritiro di Moena, si candida a un ruolo da protagonista in una... oltre che sul neo acquisto Rolando, proprio su di lui. "Negli ultimi due mesi dello ...è molto forte ed è un ragazzo molto gentile. Penso mi possa dare una grande mano. L'anno ... avendo già giocato in Europa, è stato interrogato sull'impatto che apotrà avere in ...Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN parlando dei primi giorni nel ritiro di Moena: "Ci stiamo allenando bene a Moena, c'è entusiasmo e ho tro ...Dopo la seduta mattutina (l'unica in programma in giornata) un giocatore della Fiorentina è stato come di consueto protagonista di conferenza stampa. Sofyan Amrabat ha infatti preso ...