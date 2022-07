Le cinque alternative di Jules Kounde del Barcellona con le stelle dell’Arsenal e dell’Inter

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 23:37:06 Il web non parla d’altro: Di Ben Browning Pubblicato: 20 luglio 2022 22:37Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2022 22:37 Ilsembra perdere la gara per il difensore del Siviglia, con il Chelsea al posto di guida per la firma del francese quest’estate, a 12 mesi da quando lo stesso trasferimento è fallito. I Blues hanno presentato un’offerta da 65 milioni di euro per il difensore, mentre le condizioni personali non sono considerate un problema e sebbenesia disposto ad aspettare il, ??non è così fermo nel suo desiderio di unirsi ai blaugrana come lo era Rafhinha quando ha girato giù dal Chelsea per fare il cambio al Camp Nou. L’offerta da 55 milioni di sterline del Chelsea perKoundé è stata presentata nel ...