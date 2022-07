Kate Middleton in lacrime, la scottante verità (Di giovedì 21 luglio 2022) Kate Middleton è scoppiata in lacrime e la colpa fu di Meghan Markle. Questa è l’ultima e definitiva versione dei fatti accaduti prima del matrimonio di Harry nel 2018. Un episodio che aveva i contorni del giallo e che ha dato inizio ai contrasti tra le due cognate. Kate Middleotn e Meghan Markle, la biografia scottante A scoprire la verità è Tom Bower, autore della nuova biografia Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, dove dà nuova luce ad alcuni avvenimenti che hanno portato alla guerra tra la Famiglia Reale e i Sussex. Nel suo libro il giornalista afferma che fu Lady Markle a far piangere Kate Middleton, poco prima del Royal Wedding con Harry. Durante una prova delle damigelle d’onore, le due donne si trovarono in disaccordo sulla ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022)è scoppiata ine la colpa fu di Meghan Markle. Questa è l’ultima e definitiva versione dei fatti accaduti prima del matrimonio di Harry nel 2018. Un episodio che aveva i contorni del giallo e che ha dato inizio ai contrasti tra le due cognate.Middleotn e Meghan Markle, la biografiaA scoprire laè Tom Bower, autore della nuova biografia Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, dove dà nuova luce ad alcuni avvenimenti che hanno portato alla guerra tra la Famiglia Reale e i Sussex. Nel suo libro il giornalista afferma che fu Lady Markle a far piangere, poco prima del Royal Wedding con Harry. Durante una prova delle damigelle d’onore, le due donne si trovarono in disaccordo sulla ...

