Inter, le 3 vie che ha davanti Zhang (Di giovedì 21 luglio 2022) L'Inter brucia 10 milioni al mese, sono queste le cifre che, secondo Repubblica, stanno mettendo in crisi Zhang che ora davanti a sé... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) L'brucia 10 milioni al mese, sono queste le cifre che, secondo Repubblica, stanno mettendo in crisiche oraa sé...

FcInterNewsit : Perinetti: 'Inter, attacco coperto anche senza Dybala. Difesa? Due vie' - stefano_arletti : @Inter Zhang non ha vie di uscita ed Oaktree non ha fretta, in modo da liquidarlo acquistando i soli debiti. Zhang… - gloria83304169 : @PagliariCarlo @stevevicrn ha invitato a passare alle vie di fatto contro le auto dei dirigenti Inter lanciando mat… - JackFCIM1908 : @Revenge810 quel che mi fa rosicare è che all'ultima giornata st'anno andiamo a torino non bastava vedersi quelli l… - Marco_Gualtieri : @robbSnow94 @ivanmazzella @guidotolomei @AntonioCorsa Il Monza sembra in vantaggio, ma le vie del mercato sono stra… -