Incendi Friuli, volontaria muore schiacciata da un albero (Di giovedì 21 luglio 2022) commenta Una volontaria antIncendio della Protezione civile, di 46 anni, è morta schiacciata da un albero durante le operazioni di spegnimento di un rogo a Prepotto, in provincia di Udine. La donna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 luglio 2022) commenta Unaanto della Protezione civile, di 46 anni, è mortada undurante le operazioni di spegnimento di un rogo a Prepotto, in provincia di Udine. La donna ...

edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Incendi Friuli, volontaria muore schiacciata da un albero #protezionecivile #prepotto - FilippoCarmigna : RT @Corriere: Incendi in Friuli, volontaria della Protezione civile muore travolta da un albero mentre spegneva il rogo - eccapecca : #Incendi: volontaria muore schiacciata da albero in Friuli - #PROTEZIONECIVILE - Corriere : Incendi in Friuli, volontaria della Protezione civile muore travolta da un albero mentre spegneva il rogo - ippolitipaolo74 : Incendi: volontaria muore schiacciata da albero in Friuli - Ultima Ora -