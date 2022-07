Il Tim Summer Hits stasera non andrà in onda | il motivo e quando ritornerà su Rai Due

ParliamoDiNews : Adrea Delogu beccata così dietro le quinte di Tim Summer Hits 2022: il fuorionda - Velvet Gossip #Foto #Video… - mimosamilano : RT @RaiRadio2: “Toglierei dal vocabolario le parole razzismo, intolleranza, disuguaglianza” @mengonimarco con @emastokholma nel backstage… - Fra_x_Alex : ??la puntata del TIM summer hits in cui si esibisce Alex a Rimini andrà in onda lunedì 25 luglio?? #alexwyse - katiaMMLights : RT @RaiRadio2: “Toglierei dal vocabolario le parole razzismo, intolleranza, disuguaglianza” @mengonimarco con @emastokholma nel backstage… - andreadelogu : RT @ItaliaRai: 'Tim Summer Hits - La musica dell'estate' All’insegna della grande musica italiana e internazionale. Con @ste_demartino e @… -

Soundsblog

La conduttrice e autrice radiofonica e televisiva insieme a Stefano De Martino , da giovedì 30 giugno è la conduttrice diHits 2022 . Un palco dove la musica live arriva nelle piazze d'...I due, attualmente, sono impegnati sul palco delHits 2022 e il feeling che dimostrano di avere sta conquistando non solo i fan, ma anche gli artisti che si alternano sul palco nel corso ... Tim Summer Hits 2022 perché non in onda il 21 luglio Tim Summer Hits 2022, perché non va in onda giovedì 21 luglio Ecco quando sarà recuperata la quarta puntata, su Rai 2."Stefano De Martino e Andrea Delogu bella coppia": il complimento di Mika scatena i rumors, ma ecco perchè Belen Rodriguez non deve temere nulla.