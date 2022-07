House of the Dragon è in arrivo: dove e quando vedere l’attesissimo prequel del Trono di Spade (Di giovedì 21 luglio 2022) Inizia il conto alla rovescia per quanto riguarda House of the Dragon, l’attesa serie tv a firma HBO che narra le vicende della casa Targaryen, ambientato svariati anni prima rispetto alla trama del Trono di Spade. House of the Dragon, 21/7/2022 – Computermagazine.itIl giorno da segnarsi in rosso sul calendario è il 22 agosto, di conseguenza manca un solo mese alla messa in onda. dove verrà trasmesso? Purtroppo non ci sono buone notizie, o meglio, sono nuove liete per gli abbonati a Sky e Now, un po’ meno per tutti gli altri. La tv di Murdoch ha infatti acquistato in esclusiva i diritti per la trasmissione di House of the Dragon, così come del resto aveva già fatto con il Trono di Spade, di conseguenza ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Inizia il conto alla rovescia per quanto riguardaof the, l’attesa serie tv a firma HBO che narra le vicende della casa Targaryen, ambientato svariati anni prima rispetto alla trama deldiof the, 21/7/2022 – Computermagazine.itIl giorno da segnarsi in rosso sul calendario è il 22 agosto, di conseguenza manca un solo mese alla messa in onda.verrà trasmesso? Purtroppo non ci sono buone notizie, o meglio, sono nuove liete per gli abbonati a Sky e Now, un po’ meno per tutti gli altri. La tv di Murdoch ha infatti acquistato in esclusiva i diritti per la trasmissione diof the, così come del resto aveva già fatto con ildi, di conseguenza ...

