Handanovic | “Inter? Mix tra responsabilità e appartenenza e identità Permanenza Skriniar importante Ben venga il duello con Onana”

Samir Handanovic si racconta alla Gazzetta dello Sport Arrivato all'Inter nel 2012, Samir Handanovic ha rinnovato da poco il suo contratto con l'Inter per un altro anno. Il portiere-capitano nerazzurro ha parlato del suo passato e del suo futuro in nerazzurro in un Intervista concessa alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche del mercato e del tema caldo Skriniar. Handa, 11 anni di matrimonio di questi tempi non è facile…Per me stare all'Inter dal 2012-13 è onore e responsabilità, ma pure appartenenza, identità. Se sono rimasto così tanto è perché qui sto bene e c'è stata una continua crescita, mia e del club. Non c'è mai stata una crisi matrimoniale tra lei e l'Inter?Non mi sono mai ...

