"Ha rifiutato". Maria De Filippi, niente da fare per il suo programma (Di giovedì 21 luglio 2022) In queste ore, la stella nascente di TikTok, nonché reduce del reality La Caserma, Andrea Fratino, ha esternato una considerazione che praticamente chiunque condivide, ma che nessuno ha il coraggio di dire ad alta voce. Il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non è più lo stesso di un tempo. La sua magia si è esaurita. Prima chi viveva il format sognava sì la notorietà, ma pure il sentimento. Varie coppie con figli ne sono la prova. Pur avendo ancora molto successo, grazie ai fedeli ed affezionati telespettatori, alcuni dei quali lo seguono da anche vent'anni, alcuni dei tronisti o corteggiatori, sia del trovo over che classico, di Uomini e Donne non sono stati sinceri con Maria De Filippi. Pure a causa dei social, non si cerca più l'amore, ma solo la fama che Andrea Fratino già possiede. È cambiata la ...

