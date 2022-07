(Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da autorevolidi, è il 18la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, dopo gli incontri del Capo dello Stato Sergio Mattarella con i presidenti delle Camere. (segue)

AlexBazzaro : **FLASH -GOVERNO: FONTI GOVERNO, ESCLUSO DRAGHI BIS, SENZA FIDUCIA CRISI IN MANI CAPO STATO- FLASH** = - Adnkronos : ?? Viene escluso un #Draghi bis: se la crisi dovesse precipitare, riferiscono fonti di governo, la 'partita' tornerà… - pietroraffa : == Autorevoli fonti di Governo riferiscono che se non ci sarà la fiducia all’attuale Governo è esclusa ogni possibi… - rinasco_fluente : RT @AlexBazzaro: GOVERNO: FONTI, VERSO ELEZIONI IL 18 SETTEMBRE - LLC0429 : RT @AlexBazzaro: GOVERNO: FONTI, VERSO ELEZIONI IL 18 SETTEMBRE -

RaiNews

Ancora ieri Conte, spiegano altre, avrebbe aspettato dal presidente del Consiglio Draghi, con il quale non ha avuto alcun contatto, delle aperture nella replica a palazzo Madama . Ad un certo ...Lo si apprende dadi. Ore 11.35 - Chiudere comunque l'iter parlamentare del disegno di legge sulla concorrenza, una delle riforme legate al Pnrr: a questo, secondo quanto si apprende da ... Il governo ottiene la fiducia, ma Lega, Forza Italia e M5S non votano. Draghi domani alla Camera Roma, 21 lug. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, è il 18 settembre la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne. Una data che da alcuni viene ...L'annuncio del Quirinale, che prende atto delle "dimissioni reiterate" del premier. Mattarella vedrà i presidenti di Camera e Senato. Fico legge la comunicazione del premier che conferma le dimissioni ...