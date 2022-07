F1 GP Francia 2022, Perez: “Voglio portare a casa un weekend pulito” (Di giovedì 21 luglio 2022) “Dopo gli ultimi ritiri, qui sarà cruciale portare a casa un weekend pulito. Spero di rimettermi in carreggiata prima della pausa estiva. La Ferrari? E’ forte sul passo nelle ultime gare, lo sembrava soprattutto in Austria. Anche Hamilton è stato piuttosto rapido negli ultimi weekend, a Silverstone forse era il pilota più veloce”. Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio di Francia di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) “Dopo gli ultimi ritiri, qui sarà crucialeun. Spero di rimettermi in carreggiata prima della pausa estiva. La Ferrari? E’ forte sul passo nelle ultime gare, lo sembrava soprattutto in Austria. Anche Hamilton è stato piuttosto rapido negli ultimi, a Silverstone forse era il pilota più veloce”. Lo ha detto Sergio, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

