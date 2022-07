F1, GP Francia 2022: orari prove libere, programma, tv, streaming 22 luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Il weekend del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, è ormai prossimo. Sulla pista di Le Castellet, a partire da domani, le vetture inizieranno a girare in cerca dell’assetto migliore per essere pronte nelle qualifiche del sabato e soprattutto per la gara domenicale. La Ferrari vorrà farsi trovare pronta. La Rossa è reduce dal doppio successo consecutivo, con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, ottenuto a Silverstone (Gran Bretagna) e a Spielberg (Austria). La sfida contro la Red Bull sarà il tema principale e in particolare Leclerc vuol continuare a mettere in difficoltà il leader della classifica generale, Max Verstappen. Il pilota del Principato, a -38 dall’olandese, punta a concedere il bis dopo il centro in Stiria. Sulla carta però la pista francese potrebbe essere più favorevole alla RB18, vettura dotata di ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Il weekend del GP di, dodicesimo round del Mondialedi F1, è ormai prossimo. Sulla pista di Le Castellet, a partire da domani, le vetture inizieranno a girare in cerca dell’assetto migliore per essere pronte nelle qualifiche del sabato e soprattutto per la gara domenicale. La Ferrari vorrà farsi trovare pronta. La Rossa è reduce dal doppio successo consecutivo, con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, ottenuto a Silverstone (Gran Bretagna) e a Spielberg (Austria). La sfida contro la Red Bull sarà il tema principale e in particolare Leclerc vuol continuare a mettere in difficoltà il leader della classifica generale, Max Verstappen. Il pilota del Principato, a -38 dall’olandese, punta a concedere il bis dopo il centro in Stiria. Sulla carta però la pista francese potrebbe essere più favorevole alla RB18, vettura dotata di ...

