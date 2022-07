Draghi via? Non ancora, resta per “affari correnti”. Cosa significa e quando si vota (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – Mario Draghi se ne va? Non ancora. Il primo ministro ha rassegnato le dimissioni al presidente della Repubblica e dunque, sulla carta, non c’è alcun piano B nell’aria. Nessuna brutta sorpresa in vista, siamo ufficialmente arrivati alla fine della XVIII legislatura. Si attende adesso soltanto lo scioglimento delle Camere da parte di Mattarella, dopodiché inizierà il percorso burocratico verso le elezioni. Intanto però, per qualche mese, Draghi resterà in sella per sbrigare i cosiddetti “affari correnti”. E’ quanto precisato anche in un’apposita nota del Quirinale. “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – Mariose ne va? Non. Il primo ministro ha rassegnato le dimissioni al presidente della Repubblica e dunque, sulla carta, non c’è alcun piano B nell’aria. Nessuna brutta sorpresa in vista, siamo ufficialmente arrivati alla fine della XVIII legislatura. Si attende adesso soltanto lo scioglimento delle Camere da parte di Mattarella, dopodiché inizierà il percorso burocratico verso le elezioni. Intanto però, per qualche mese,resterà in sella per sbrigare i cosiddetti “”. E’ quanto precisato anche in un’apposita nota del Quirinale. “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario, il quale, dopo aver riferito in merito alla ...

