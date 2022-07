“Draghi, un’occasione persa anche per i nostri figli” (Di giovedì 21 luglio 2022) Quale incredibile occasione abbiamo perso… L’occasione di dimostrare ai nostri figli che chi studia, si impegna, approfondisce e si sacrifica, conosce il mondo ed il mondo conosce lui per la sua competenza, la sua rettitudine e serietà, se si deve scontrare può vincere – invece di soccombere – contro logiche di potere che non dovrebbero più appartenere ad una nazione seria. Abbiamo avuto la spiacevole e concreta dimostrazione che le attuali rappresentanze parlamentari – con qualche rara eccezione, come Calenda e Renzi – sono ahimè lontane anni luce dai problemi reali e quotidiani della popolazione. Speriamo sia un triste e doloroso epilogo che porti ad una rinascita e ad una vigorosa ripartenza. Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Quale incredibile occasione abbiamo perso… L’occasione di dimostrare aiche chi studia, si impegna, approfondisce e si sacrifica, conosce il mondo ed il mondo conosce lui per la sua competenza, la sua rettitudine e serietà, se si deve scontrare può vincere – invece di soccombere – contro logiche di potere che non dovrebbero più appartenere ad una nazione seria. Abbiamo avuto la spiacevole e concreta dimostrazione che le attuali rappresentanze parlamentari – con qualche rara eccezione, come Calenda e Renzi – sono ahimè lontane anni luce dai problemi reali e quotidiani della popolazione. Speriamo sia un triste e doloroso epilogo che porti ad una rinascita e ad una vigorosa ripartenza.

Ettore_Rosato : L’annuncio delle dimissioni di Mario #Draghi -che il presidente Mattarella ha respinto rinviandolo alle Camere- sta… - alessandrabot11 : RT @ottogattotto: Quelli che incolpano la dx della fine del governo #Draghi non capiscono nulla. Tutti sapevano che la Meloni e Salvini ave… - GiorgioAntonel1 : RT @gbarbacetto: #Draghi coglie al volo l’occasione data dai #M5S (stufi di vedere umiliato il loro programma politico) per cercare l’incid… - ronzidante : RT @gbarbacetto: #Draghi coglie al volo l’occasione data dai #M5S (stufi di vedere umiliato il loro programma politico) per cercare l’incid… - Marilena0407 : RT @gbarbacetto: #Draghi coglie al volo l’occasione data dai #M5S (stufi di vedere umiliato il loro programma politico) per cercare l’incid… -