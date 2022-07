Draghi lascia. Mattarella ne prende atto e nel pomeriggio incontrerà i presidenti delle Camere. SPECIALE TG DALLE 17 (Di giovedì 21 luglio 2022) Si va verso lo scioglimento con elezioni anticipate dopo l'ultimo atto del capo del governo. "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 21 luglio 2022) Si va verso lo scioglimento con elezioni anticipate dopo l'ultimodel capo del governo. "Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il ...

