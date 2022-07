Draghi, Bassetti: “Spiace addio, ultima gestione Covid da bocciare” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sono dispiaciuto che Mario Draghi non sia più presidente del Consiglio, è una personalità di alto valore internazionale nel suo settore”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Se invece il giudizio deve essere su che cosa è stato in questo 2022 il Governo Draghi nell’ambito della salute, qui ho più critiche che apprezzamenti. E le critiche sono sia su come sono stati investiti i miliardi del Pnrr”, Piano nazionale di ripresa e resilienza, “che su Covid”. Per quanto riguarda il Pnrr, riprende, “non sono per nulla concorde sul modo in cui sono stati investiti” i fondi. “Abbiamo messo soldi sull’edilizia ospedaliera e sugli ospedali di comunità quando avremmo dovuto invece investire in un miglioramento delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sono dispiaciuto che Marionon sia più presidente del Consiglio, è una personalità di alto valore internazionale nel suo settore”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Se invece il giudizio deve essere su che cosa è stato in questo 2022 il Governonell’ambito della salute, qui ho più critiche che apprezzamenti. E le critiche sono sia su come sono stati investiti i miliardi del Pnrr”, Piano nazionale di ripresa e resilienza, “che su”. Per quanto riguarda il Pnrr, riprende, “non sono per nulla concorde sul modo in cui sono stati investiti” i fondi. “Abbiamo messo soldi sull’edilizia ospedaliera e sugli ospedali di comunità quando avremmo dovuto invece investire in un miglioramento delle ...

