Dal Pnrr all'Ucraina, passando per il dl Aiuti: gli impegni nell'agenda di Draghi da sbrigare prima delle elezioni (Di giovedì 21 luglio 2022) Fissata la data delle prossime elezioni al 25 settembre, il Consiglio dei ministri ha iniziato a lavorare sulla direttiva che definirà l'agenda con i cosiddetti affari correnti che il governo uscente dovrà portare avanti fino al nuovo esecutivo. Una lista di cose da fare che comprendono la preparazione dei decreti attuativi delle leggi delega già approvate e la partecipazione a impegni internazionali già fissati. «Dobbiamo essere molto orgogliosi», ha detto Mario Draghi alla sua squadra di governo riunita per il Cdm ribadendo che dovranno fare di tutto per «favorire» il presidente che verrà. «Il perimetro di azione è quello che garantisce un'operatività piena nell'ambito delle decisioni che può assumere», ha affermato la ministra alla Famiglia e pari opportunità Elena Bonetti

