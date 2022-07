Crisi, Giorgetti (Lega): “Errore di Salvini? No, ma poteva finire in modo più dignitoso”. Serracchiani (Pd): “Voto anticipato molto probabile” (Di giovedì 21 luglio 2022) Il governo Draghi arriva al capolinea dopo una giornata lunga e caotica in Senato. Davide Crippa, capogruppo M5S a Monteciotrio, lasciando palazzo Madama dopo la riunione dei vertici pentastellati, afferma di condividere la scelta del presidente Conte. “Sempre con Conte” dice invece un non entusiasta Stefano Buffagni. Salvini evita le domande dei cronisti per tutto il giorno e prova senza riuscirci a tener lontano da se le telecamere, lasciando il Senato dall’ingresso principale, invece di utilizzare il solito ingresso laterale. Alla vista di cronisti e tv, sfodera il telefono e si infila in auto. È Giancarlo Giorgetti a difendere la scelta del segretario della Lega ma aggiunge “poteva finire in un modo istituzionalmente più dignitoso“. Non nasconde l’amarezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Il governo Draghi arriva al capolinea dopo una giornata lunga e caotica in Senato. Davide Crippa, capogruppo M5S a Monteciotrio, lasciando palazzo Madama dopo la riunione dei vertici pentastellati, afferma di condividere la scelta del presidente Conte. “Sempre con Conte” dice invece un non entusiasta Stefano Buffagni.evita le domande dei cronisti per tutto il giorno e prova senza riuscirci a tener lontano da se le telecamere, lasciando il Senato dall’ingresso principale, invece di utilizzare il solito ingresso laterale. Alla vista di cronisti e tv, sfodera il telefono e si infila in auto. È Giancarloa difendere la scelta del segretario dellama aggiunge “in unistituzionalmente più“. Non nasconde l’amarezza ...

