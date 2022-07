Carlo Alvino | “Ho una notizia sicura su Mertens | può ancora tornare Vi dico”

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli KKN, Alvino: “Mertens? Nutro ancora speranza di rivederlo a Napoli, Spalletti fac… - mdr_83 : @vitovito63 @edtriple70 @vincenzocoppol5 Ah vabbè allora se vuoi fare il Carlo Alvino della situazione fai pure…io… - FracapN : RT @CuoreIschitano: Dybala non è venuto a Napoli perché noi tifosi sprigioniamo veleno.?? L'ultima perla del giornalaio Deladipendente Carl… - forzaamagica : RT @jerryscottismo: L’ufficialità di Dybala starebbe tardando perché il Napoli ha pagato la clausola. La Joya è dunque pronto a raggiunger… - camila_healing : RT @CuoreIschitano: Dybala non è venuto a Napoli perché noi tifosi sprigioniamo veleno.?? L'ultima perla del giornalaio Deladipendente Carl… -

Calciomercato Napoli .è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando del futuro di Mertens . Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: Mertens - Napoli, le ultime CalcioNapoli24.it è stato ...A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Carlo Alvino ha parlato a KKN sul futuro di Mertens. Il giornalista campano ha dato importanti novità sul belga: “So per certo che il Napoli non andrà oltre alla sua offerta per Dries Mertens, ma sono ...Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per rispondere alla domanda di un tifoso in merito a Mertens "Fino a quando non sarà ...