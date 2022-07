Calciomercato Juventus, presa la decisione sul futuro di Ramsey! (Di giovedì 21 luglio 2022) Le strade tra la Juventus e Ramsey sembrano doversi dividere definitivamente in questa sessione di mercato. Nell’ultima stagione il gallese ha reso sotto le aspettative nella prima parte di campionato, ed infatti la dirigenza bianconera ha deciso di mandarlo in prestito ai Rangers dove, tuttavia, non è stato riscattato. Non essendo stato convocato per la tournée estiva americana, il trequartista è ormai destinato a trovare un accordo con la società bianconera per una recessione consensuale. Ramsey Juvntus Rangers Secondo la Gazzetta dello Sport la squadra piemontese offrirebbe al giocatore una buonauscita di 2 milioni di euro contro i 4 milioni chiesti dal giocatore: così, l’accordo si potrebbe chiudere con un prezzo vicino ai 3 milioni. Tra le squadre interessate al calciatore c’è anche il Monza, ma il suo futuro sembra destinato ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 21 luglio 2022) Le strade tra lae Ramsey sembrano doversi dividere definitivamente in questa sessione di mercato. Nell’ultima stagione il gallese ha reso sotto le aspettative nella prima parte di campionato, ed infatti la dirigenza bianconera ha deciso di mandarlo in prestito ai Rangers dove, tuttavia, non è stato riscattato. Non essendo stato convocato per la tournée estiva americana, il trequartista è ormai destinato a trovare un accordo con la società bianconera per una recessione consensuale. Ramsey Juvntus Rangers Secondo la Gazzetta dello Sport la squadra piemontese offrirebbe al giocatore una buonauscita di 2 milioni di euro contro i 4 milioni chiesti dal giocatore: così, l’accordo si potrebbe chiudere con un prezzo vicino ai 3 milioni. Tra le squadre interessate al calciatore c’è anche il Monza, ma il suosembra destinato ...

