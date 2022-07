Bce: Lagarde, su Tpi decisione a unanimità, possibile acquistre titoli di tutti i paesi (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. -(Adnkronos) - Il varo del Tpi, lo 'strumento anti spread' deciso dal Consiglio direttivo della Bce, è stato "approvato all'unanimità". Lo ha detto la Presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa, spiegando che "tutti i titoli dei paesi membri possono essere acquistati, ma la decisione sarà presa sulla base delle valutazioni" del Consiglio. Quanto all'aumento dei tassi da 50 punti, "è stata fatta una valutazione dei rischi al rialzo dell'inflazione e del sostegno unanime" allo strumento anti spread e questo "ci ha portato a decidere un aumento più alto di quello indicato". Nel quadro del Tpi "sarà possibile l'acquisto di titoli di tutti i paesi Eurozona", precisa, sottolineando che "la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. -(Adnkronos) - Il varo del Tpi, lo 'strumento anti spread' deciso dal Consiglio direttivo della Bce, è stato "approvato all'". Lo ha detto la Presidente della Bce Christinein conferenza stampa, spiegando che "deimembri possono essere acquistati, ma lasarà presa sulla base delle valutazioni" del Consiglio. Quanto all'aumento dei tassi da 50 punti, "è stata fatta una valutazione dei rischi al rialzo dell'inflazione e del sostegno unanime" allo strumento anti spread e questo "ci ha portato a decidere un aumento più alto di quello indicato". Nel quadro del Tpi "saràl'acquisto didiEurozona", precisa, sottolineando che "la ...

Agenzia_Ansa : Dal primo gennaio 2023 la Croazia adotterà la moneta unica, con un cambio di 7,53450 kuna per euro. 'Uniti siamo pi… - ElioLannutti : Tassi e scudo anti-spread, la Bce vara la svolta: cosa succede ora. Lagarde, l'incapace che fino ad oggi ha solo cr… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: ???? La #Bce ha deciso per l’ipotesi più aggressiva nella lotta all’#inflazione: per la prima volta dopo 11 anni, ha annu… - RaiNews : I provvedimenti della Banca centrale europea @ecb e la conferenza stampa della presidente @Lagarde - UbaldoLorenzo : Lagarde BCE : L'economia rallenta la guerra di Mosca pesa. #madai -