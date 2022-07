Barcellona, le due alternative dalla Premier per la sinistra (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Barcellona ha identificato in Sergio Reguilon, 25enne terzino sinistro del Tottenham, l'alternativa allo spagnolo Marcos Alonso, 31enne... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilha identificato in Sergio Reguilon, 25enne terzino sinistro del Tottenham, l'alternativa allo spagnolo Marcos Alonso, 31enne...

Spina14_acm : @Captivus_acm Si non ha nessuno che recupera, ma avrei potuto mettere tranquillamente Busquets o Casemiro Altri due… - Jamian_Obsolete : @tonyxofan Il più determinante. Origi. Che sarebbe al livello di Wijnaldum perchè è stato decisivo in una partita c… - marco171292 : Anche il Barcellona ha i debiti, grossi due volte quelli dell'Inter Hanno preso Lewandowski Nell'universo del pall… - robbstank11 : Barcellona che ricordiamolo, se l'è fatta piangendo per due mesi e poi da gennaio ha speso come se nulla fosse. Il… - Cicciodicastri : @peppepenn @arcoll86 Patto scellerato col Barcellona per risolvere due problemi di bilancio e tecnici -