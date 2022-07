Barcellona, interesse per Pau Torres (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Pau Torres del Villarreal sarebbe nel mirino di diverse squadre. Oltre l'interesse dimostrato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Paudel Villarreal sarebbe nel mirino di diverse squadre. Oltre l'dimostrato...

news_mercato_ : #Calciomercato, interesse del #ManchesterUnited per Memphis #Depay, in uscita dal #Barcellona: il prezzo del cartel… - MarcoGuidi13 : @robymazza70 @romeoagresti Lui vorrebbe tornare a Barcellona, vero che c’è anche l’interesse dell’Arsenal. Problema… - ZonaBianconeri : RT @EuropaCalcio: #napoli, interesse per #Neto, ex portiere di #Juventus e #barcellona, attualmente svincolato - EuropaCalcio : #napoli, interesse per #Neto, ex portiere di #Juventus e #barcellona, attualmente svincolato - G_Cobianchi : ?? Sul tema 'difensore Inter' c'è molta confusione: saltato Bremer e con Skriniar in bilico tra la permanenza, il PS… -