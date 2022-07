Usa: giudice ordina, Giuliani deve testimoniare sul voto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Rudolph Giuliani, l'ex legale di Donald Trump, dovrà testimoniare il prossimo mese davanti a un grand jury speciale della Georgia che sta indagando sulla possibilità che l'ex presidente e altri del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Rudolph, l'ex legale di Donald Trump, dovràil prossimo mese davanti a un grand jury speciale della Georgia che sta indagando sulla possibilità che l'ex presidente e altri del ...

