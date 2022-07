Un passo in avanti verso l’aeroporto del futuro | Adr ottiene la certificazione Iso 22301

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Fiumicino – Importante riconoscimento per Aeroporti di Roma, che ha ottenuto, da parte di TÜV Italia, laISOper la gestione della continuità operativa, aggiungendo un tassello significativo ai propri standard di funzionamento e resilienza. In particolare, Aeroporti di Roma, per i processi di AirPort Operations Center (APOC), ha implementato infrastrutture, tecnologie, processi e sistemi di backup all’avanguardia per la protezione da eventi di rischio che possano impattare sulla propria continuità operativa, allo scopo di prevenire interruzioni o sospensioni dei servizi e minimizzare i disagi per gli stakeholder deldi Fiumicino. “Vorrei ringraziare TÜV Italia per il riconoscimento nei nostri confronti – ha dichiarato l’ Ing. Ivan Bassato, chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma – con la giornata ...