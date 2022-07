Ucraina: governatore Sumy, 'Rolls Royce ricostruirà ambulatorio distrutto dai russi' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sumy, 20 lug. (Adnkronos) - "Rolls Royce ricostruirà l'ambulatorio completamente distrutto dai russi nel villaggio di Huhra, nella regione di Sumy. Il costo della ricostruzione dell'ambulatorio, che sarà aperto fra sei mesi, è di circa 430mila euro". Lo ha annunciato su Telegram il governatore della regione di Sumy Dmytro Zhyvytskyy. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022), 20 lug. (Adnkronos) - "l'completamentedainel villaggio di Huhra, nella regione di. Il costo della ricostruzione dell', che sarà aperto fra sei mesi, è di circa 430mila euro". Lo ha annunciato su Telegram ildella regione diDmytro Zhyvytskyy.

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: governatore Sumy, 'Rolls Royce ricostruirà ambulatorio distrutto dai russi' - - AndreaColandrea : È finito il sonno dei tedeschi?Il governatore della #Sassonia #Kretschmer della #CSU ha lanciato un appello affinch… - zazoomblog : Ucraina il governatore di Mykolaiv offre denaro per chi denuncia chi spia in favore dei russi - #Ucraina… - globalistIT : - gioart79 : RT @XMERIDIO78: Forum di #Davos : l'inflazione causata dal conflitto in #Ucraina, 'è il prezzo da pagare per difendere i nostri valori', af… -