Torino, si accelera per il sostituto di Bremer: il nuovo difensore ad un passo (Di mercoledì 20 luglio 2022) La dirigenza del Torino avrebbe già trovato il sostituto di Bremer, ceduto nelle scorse alla Juventus: accordo molto vicino. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Torino, dopo il mancato rinnovo del capitano Andrea Belotti, perde un altro dei pezzi più importanti della rosa: Gleison Bremer ha effettuato questa mattina le visite Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) La dirigenza delavrebbe già trovato ildi, ceduto nelle scorse alla Juventus: accordo molto vicino. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il, dopo il mancato rinnovo del capitano Andrea Belotti, perde un altro dei pezzi più importanti della rosa: Gleisonha effettuato questa mattina le visite Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Luxgraph : Il Toro accelera per Denayer e Maggiore. Juric chiede 8 giocatori - C_Roy_75 : #Vagnati adesso facci sognare ed accelera! Dacci un Toro degno di tal nome #FVCG #torino #TorinoFC @TorinoFC_1906 - infoitsport : TS - Bremer addio: il Torino accelera la cessione per sbloccare il mercato in entrata - FcInterNewsit : TS - Bremer addio: il Torino accelera la cessione per sbloccare il mercato in entrata - ZonaBianconeri : RT @news24_inter: Il difensore verso Torino? #milenkovic #inter #juventus -