Salvini al Foglio: "Non voteremo risoluzione Casini" (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Lega pronta a sfiduciare il governo. "Non voteremo la risoluzione presentata dal senatore Casini", dice al Foglio il leader della Lega Matteo Salvini. Nel pomeriggio il partito di Via Bellerio ha depositato una risoluzione a firma di Roberto Calderoli in cui accorda "il sostegno all'azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia nella composizione". In poche parole il Carroccio avrebbe voluto vincolare Draghi a due condizioni: una nuova maggioranza senza il M5s e un rimpasto. Tutti gli aggiornamenti sulla giornata in Senato nella nostra diretta qui

