Menta: non la piantare mai in casa! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per coloro che hanno intenzione di coltivare la Menta è importante considerare con attenzione come interagisce con il resto della flora e della fauna del proprio giardino. Considerare degli aspetti è importante per avere una buona crescita della pianta. Quindi se la vostra intenzione è di aggiungere una nuova pianta al vostro balcone, orto o L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per coloro che hanno intenzione di coltivare laè importante considerare con attenzione come interagisce con il resto della flora e della fauna del proprio giardino. Considerare degli aspetti è importante per avere una buona crescita della pianta. Quindi se la vostra intenzione è di aggiungere una nuova pianta al vostro balcone, orto o L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Antonel72713840 : @ADMAIORASEMPER_ Si ma non si capisce chi siamo, non perché si menta, ma perché non ci si può conoscere qui - FIR3PRO00F : non bevete mai lo sciroppo alla menta scaduto - pulcinella77 : @iINSIDER_ Non credo, su questo non penso menta. Sul resto si. - avvrrusso : @Manucasy Non troviamo da soli i calzini, figurati gli assorbenti con le ali, notte, extra, ultraassorbenti, ipoall… - JohnFrog_Right : @emenietti E allora? C'è forse da vergognarsi a dire qualcosa di 'piemontese'? Comunque se non si esagera con la qu… -