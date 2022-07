Lazio Acerbi, l’idea è la cessione: la richiesta della società (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Lazio vorrebbe cedere Acerbi visto il rapporto incrinato con i tifosi: la richiesta però è di 4 milioni Il Giornale ha fatto il punto sulla situazione di Francesco Acerbi in casa Lazio. l’idea della Lazio è quella di cederlo visto anche i rapporti incrinati tra il difensore e la tifoseria. La richiesta dei biancocelesti è di circa 4 milioni per la cessione, cifra al momento che non trova interessamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lavorrebbe cederevisto il rapporto incrinato con i tifosi: laperò è di 4 milioni Il Giornale ha fatto il punto sulla situazione di Francescoin casaè quella di cederlo visto anche i rapporti incrinati tra il difensore e la tifoseria. Ladei biancocelesti è di circa 4 milioni per la, cifra al momento che non trova interessamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

