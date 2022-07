(Di mercoledì 20 luglio 2022) Undi 36, Nicolò Giacalone, èla mattina del 20 luglio in un incidente sula Custonaci, in provincia di Trapani. L’uomo, dipendente di una ditta per la lavorazione del marmo, era alla guida di una gru che si è. Indagano i carabinieri. Il tutto, specifica Il Giornale di Sicilia, si è verificato in via Ragusa. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi. Il mezzo, secondo le prime ricostruzioni, è finito contro il guard rail ed è poi caduto fra le sterpaglie. Il traffico, si legge sempre sui media locali, ha subito un rallentamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DPCgov : #10luglio 1976: il guasto a un reattore di un’industria chimica sprigionò una nube tossica che contaminò un l'area… - Felix68852709 : RT @fattoquotidiano: Incidenti sul lavoro, operaio di 36 anni morto a Palermo: guidava una gru che si è ribaltata - CapaGira : RT @fattoquotidiano: Incidenti sul lavoro, operaio di 36 anni morto a Palermo: guidava una gru che si è ribaltata - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, operaio di 36 anni morto a Palermo: guidava una gru che si è ribaltata - AvvocatoAtomico : @ClaudioMagliulo @SShadow93 @wwwaidma Sono stati beccati a scommettere i soldi dei loro donatori sul mercato valuta… -

posto è giunto anche un elisoccorso ma l'intervento non è servito. Il giovane lascia moglie e un figlioletto nato appena pochi mesi fa. Le indagini sull'accaduto per accertare eventuali ...posto sono intervenuti due mezzi del 118 con auto medicalizzata, i Vigili del Fuoco e la ... In entrambi glipresenti anche i sanitari di Romagna Soccorso e la Polizia stradale. A seguito ...Un operaio di 36 anni di Gela e’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Vittorio Emanuele” per le ferite riportate in seguito ad un infortunio sul lavoro. L’operaio e’ caduto da una impalcatura ...CUSTONACI. Un incidente mortale è avvenuto stamattina a Custonaci, in via Ragusa, lungo la strada che conduce agli impianti estrattivi del marmo. La vittima un uomo di 36 anni, Nicola Giacalone. Guida ...