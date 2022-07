Governo: Draghi chiede la fiducia sulla risoluzione di Casini. Mattarella telefona ai leader dei partiti. Borsa giù (Di mercoledì 20 luglio 2022) Draghi ha posto la fiducia sulla risoluzione di Casini. Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrebbe avviato delle consultazioni telefoniche sentendo i leader della maggioranza per fare il punto della situazione dopo il dibattito parlamentare al Senato sulla fiducia. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022)ha posto ladi. Intanto il presidente della Repubblica, Sergio, avrebbe avviato delle consultazioni telefoniche sentendo idella maggioranza per fare il punto della situazione dopo il dibattito parlamentare al Senato. L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - simsavit : RT @sebmes: Se il Senato non gli vota la fiducia, il governo resterà solo per l’ordinaria amministrazione e non potrà varare nessun provved… - smallyesbigno : RT @oiramdivito: Vale la pena a questo punto ribadire che, se il governo cadrà, sarà solo per colpa di Draghi e della sua completa incapaci… -