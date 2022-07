Draghi “sfida” i partiti sulla fiducia Conte tace | gelo centrodestra

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – Un discorso di 33 minuti, modificato e limato fino all’ultimo momento, per chiedere aise sono “pronti” a stipulare “un nuovo patto sincero e concreto” per proseguire l’azione del governo. Marioè arrivato questa mattina, in leggero ritardo, al Senato per spiegare la “scelta tanto sofferta, quanto dovuta” delle dimissioni. Un intervento apparso “duro” sia nelle parole che nei toni e nella mimica, come quando ha ripetuto più volte, con voce crescente, la domanda: “Siete pronti?”. Una durezza definita semplicemente “coerenza” dai collaboratori del presidente del Consiglio. Coerente, si spiega, nel senso cheha rivendicato l’azione dell’esecutivo e detto chiaramente quali dovrebbero essere le priorità del governo, senza fare sconti né al Movimento 5 stelle né, soprattutto, alla Lega. Un esempio per tutti ...