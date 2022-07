Draghi al Senato: 'Dimissioni scelta tanto sofferta quanto dovuta, ora unica strada è ricostruire patto. Siete pronti?' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un discorso duro e perentorio anche nei toni quello del presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato. Meno di un'ora per ricostruire la sequenza dei fatti che lo hanno portato fin qui. "Mercoledì ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un discorso duro e perentorio anche nei toni quello del presidente del Consiglio Marioal. Meno di un'ora perla sequenza dei fatti che lo hanno portato fin qui. "Mercoledì ...

Pubblicità

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - Palazzo_Chigi : L'intervento di replica del Presidente Draghi In diretta dal Senato della Repubblica - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - beth2ely : RT @Cartabellotta: 'Voi Parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare lo sforzo compiuto nei primi mesi e… - Vito_Cipolla : @ginnigian @GiorgiaMeloni Ma informarsi prima di dire idiozie, mai. Per sua informazione @FratellidItalia al Senato… -