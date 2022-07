David Rossi, una superperizia dei Ris stabilisce come è morto (Di mercoledì 20 luglio 2022) l’ex capo comunicazione di Banca Mps. La vedova si è detta sconcertata Una superperizia richiesta dalla commissione parlamentare sulla morte dell’ex capo comunicazione di Banca Mps e illustrata da Sergio Schiavone, comandante del Ris, dimostrerebbe la dinamica che ha portato alla morte di David Rossi. “Tra le varie ipotesi di caduta – dice la perizia riportata da TgCom24 – la dinamica più compatibile è quella di un gesto auto conservativo in cui David Rossi, cosciente, si tiene aggrappato con le mani alla barra di protezione e si lascia cadere nel vuoto con la parte anteriore verso il palazzo con il moto a candela”. Mentre, continua la perizia: “Altre ipotesi con la presenza di terzi che lasciano cadere il dottor Rossi non sono compatibili con le dinamiche di caduta”. La perizia ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) l’ex capo comunicazione di Banca Mps. La vedova si è detta sconcertata Unarichiesta dalla commissione parlamentare sulla morte dell’ex capo comunicazione di Banca Mps e illustrata da Sergio Schiavone, comandante del Ris, dimostrerebbe la dinamica che ha portato alla morte di. “Tra le varie ipotesi di caduta – dice la perizia riportata da TgCom24 – la dinamica più compatibile è quella di un gesto auto conservativo in cui, cosciente, si tiene aggrappato con le mani alla barra di protezione e si lascia cadere nel vuoto con la parte anteriore verso il palazzo con il moto a candela”. Mentre, continua la perizia: “Altre ipotesi con la presenza di terzi che lasciano cadere il dottornon sono compatibili con le dinamiche di caduta”. La perizia ...

borghi_claudio : Ora i RACIS stanno rivelando che è stata trovata sulla chiavetta del video della caduta di David Rossi un altro vid… - borghi_claudio : Le escoriazioni sul braccio di David Rossi. Non compatibili con il meccanismo della caduta. Non compatibili con fer… - borghi_claudio : Il collegio peritale: Se David Rossi fosse stato soccorso subito si sarebbe potuto salvare. Le lesioni non compati… - patripatty5 : RT @borghi_claudio: Prima sintesi: secondo i RIS la meccanica della caduta di David Rossi è con il Rossi aggrappato alla sbarra della fines… - MaurizioTorchi2 : RT @borghi_claudio: DOPO 10 ANNI È RISPUNTATO UN VIDEO CANCELLATO DALL'INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI -