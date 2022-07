Crisi governo, Salvini: “Draghi vittima di M5S e Pd, ora campagna elettorale” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Inizia la campagna elettorale”. Matteo Salvini, a quanto apprende AdnKronos, lo ha detto ai suoi, intervenendo all’assemblea dei parlamentari della Lega alla Camera dopo la giornata cruciale nella Crisi del governo Draghi. Il segretario del Carroccio ha assicurato come anche le dichiarazioni di Enrico Letta di ieri sera abbiano complicato la situazione. “Letta – avrebbe detto Salvini – ieri alla festa dell’Unità si è suicidato, facendo uscire quelle dichiarazioni mentre si stava trattando”. Poi ha spiegato come anche Draghi “è stato vittima di queste dinamiche”. “Draghi e l’Italia sono state vittime, da giorni, della follia dei 5Stelle e dei giochini di potere del Pd. L’intero centrodestra era ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Inizia la”. Matteo, a quanto apprende AdnKronos, lo ha detto ai suoi, intervenendo all’assemblea dei parlamentari della Lega alla Camera dopo la giornata cruciale nelladel. Il segretario del Carroccio ha assicurato come anche le dichiarazioni di Enrico Letta di ieri sera abbiano complicato la situazione. “Letta – avrebbe detto– ieri alla festa dell’Unità si è suicidato, facendo uscire quelle dichiarazioni mentre si stava trattando”. Poi ha spiegato come anche“è statodi queste dinamiche”. “e l’Italia sono state vittime, da giorni, della follia dei 5Stelle e dei giochini di potere del Pd. L’intero centrodestra era ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - GianniGirotto : secondo Draghi è chi 'ha disegnato i meccanismi di cessione del credito colpevole della situazione crisi di migliai… - eliantio : @msgelmini Politicamente non condivido le sue idee. Ma oggi ho apprezzato il suo abbandono di Forza Italia. Un atto… - andreastoolbox : #Mario Draghi non ha ottenuto la fiducia: è crisi di governo -