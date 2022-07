“Cimitero degli orrori” | l’Abbazia chiamata in causa | avrebbe dovuto vigilare su chi lo gestiva

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Si potrebbe allargare l’inchiesta sul cosiddetto “” di San Martino delle Scale, assurto tristemente alle cronache nel 2018, quando si è scoperto che vi venivano seppellite salme per le quali non ci sarebbe stato più spazio, e dove avveniva la vendita di loculi in realtà già occupati. L’inchiesta, ad oggi, vede sul palcoimputati parenti e collaboratori di Giovanni Messina, colui cheilcon una certa discrezionalità. Ma delle responsabilità su quanto avvenuto potrebbero essere riconosciute anche aldei Benedettini della frazione montana monrealese, che finora si è dichiarata parte offesa. È quanto chiederanno alcuni dei legali delle vittime dell’inchiesta scattata nel 2018 proprio in seguito alla denuncia dell’ex ...

Pubblicità

vecchio_sfregio : @marina_onorato @michele_geraci @AntonelloAng Marina , porta pazienza , che dire allora degli Alleati che nella sec… - BobBlackMamba : @mdeligt_04 Ormai siamo diventati una stazione di passaggio o nel migliore dei casi un cimitero degli elefanti - mikesorrento1 : RT @NotizieFrance: Napoli, circolazione interdetta alla Traversa Cimitero di Barra dalla presenza di rifiuti e ingombranti. Borrelli (Europ… - stefatien : @BisInterista ma taci che te sei preso Kolarov Dzeko e Miky chi è che fa il cimitero degli elefanti capellone - AndreaDelleM : @BisInterista Cimitero degli elefanti = Wijnaldum 31 anni Inter ha 45 giocatori over 85 -

Focus

...le rane Qual è stato l'evento che ha provocato una morìa così devastante IL MISTERO DEL. ... a dimostrazione, tra l'altro, che i comportamenti riproduttivianfibi sono cambiati ...... inserimento nell'elenco dei Sacrari nazionali dell'Ossario eretto neldi Aosta; ... interventi per ridurre la velocitàautoveicoli sul tratto della strada regionale n. 46 nel comune di ... Risolto il mistero del cimitero delle rane Da tempo ci sono alcuni cittadini che segnalano una situazione di "degrado" all’interno del cimitero di Meletole, a Castelnovo Sotto. Dal municipio hanno già risposto come siano stati destinati dei fo ...Sanremo. « Da quattro anni la proposta del MoVimento 5 Stelle Sanremo giaceva nel dimenticatoio: individuare un luogo di sepoltura per i nostri amati amici a quattro zampe, in generale per gli animali ...