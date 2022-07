“Ci siamo allontanati”. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, lui spiega tutto: “Ora nessun dubbio” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la verità sui progetti di coppia. Un bilancio più che naturale all’indomani dei 30 anni compiuti. L’ex ciclista e la modella argentina andrebbero dritti e spediti verso il traguardo che segnerà ben 5 lunghi anni di relazione. E in attesa che arrivi quel giorno di ottobre, Ignazio Moser decide di rivelare qualche dettaglio in più nel corso di un’intervista per il settimanale Chi. Ignazio Moser, la verità su Cecilia Rodriguez. Bilancio e progetti futuri dopo quasi 5 anni di relazione. Una coppia che continua a fare sognare i fan e che sembra essere sempre molto complice e unita fin dalla partecipazione nel 2017 al GF Vip, con Ilary Blasi alla guida del timone del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022), la verità sui progetti di coppia. Un bilancio più che naturale all’indomani dei 30 anni compiuti. L’ex ciclista e la modella argentina andrebbero dritti e spediti verso il traguardo che segnerà ben 5 lunghi anni di relazione. E in attesa che arrivi quel giorno di ottobre,decide di rivelare qualche dettaglio in più nel corso di un’intervista per il settimanale Chi., la verità su. Bilancio e progetti futuri dopo quasi 5 anni di relazione. Una coppia che continua a fare sognare i fan e che sembra essere sempre molto complice e unita fin dalla partecipazione nel 2017 al GF Vip, con Ilary Blasi alla guida del timone del ...

Pubblicità

zazoomblog : Ignazio Moser esce allo scoperto: “Io e Cecilia ci siamo allontanati” - #Ignazio #Moser #scoperto: #Cecilia - iamtheIake : Ma lui è sempre stato la mia prima scelta. Lo è stato in pandemia, che me ne sono sbattuta del mio ex o stato ogni… - Tikayo_Fomori : @Alessiaaa18__ Male male ci siamo allontanati - Soulblavk0 : io vi giuro se quei due non vengono allontanati dalla boc porcodio li allontanerò io con la forza non m'interessa e… - GiorgiaNin : @FedericaPito L'amore non ti fa del male una persona che ti ama non ti scrive queste cose orrende, un forte abbracc… -