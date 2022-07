Calciomercato Torino, è fatta per il difensore del Lione! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Torino della prossima stagione di prepara ad un’annata che possa migliorare il precedente risultato della prima esperienza Juric. Cominciano dunque a delinearsi i primi colpi da consegnare al tecnico croato ex Genoa e Verona per poter puntare ad un qualcosa che vada al di là della semplice salvezza. Denayer Calciomercato TorinoSecondo quanto riporta Gianluca Di Marzio: “Il Torino è vicinissimo alla chiusura dell’accordo con Jason Denayer. Il difensore belga, svincolatosi dopo la scadenza del contratto con l’Olympique Lione, è infatti prossimo a trasferirsi in Italia. Il club granata è fiducioso per risolvere nella giornata di domani gli ultimi dettagli dell’accordo con l’ex Manchester City fino al 2026 e fissare le visite mediche per giovedì”. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ildella prossima stagione di prepara ad un’annata che possa migliorare il precedente risultato della prima esperienza Juric. Cominciano dunque a delinearsi i primi colpi da consegnare al tecnico croato ex Genoa e Verona per poter puntare ad un qualcosa che vada al di là della semplice salvezza. DenayerSecondo quanto riporta Gianluca Di Marzio: “Ilè vicinissimo alla chiusura dell’accordo con Jason Denayer. Ilbelga, svincolatosi dopo la scadenza del contratto con l’Olympique Lione, è infatti prossimo a trasferirsi in Italia. Il club granata è fiducioso per risolvere nella giornata di domani gli ultimi dettagli dell’accordo con l’ex Manchester City fino al 2026 e fissare le visite mediche per giovedì”.

