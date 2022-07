Calciomercato Napoli | può finire a sorpresa alla Sampdoria | contatti in corso tra i due club

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ildelè nel pieno del suo svolgimento, con l’arrivo di Min-jae Kim, difensore designato a sostituire Kalidou Koulibaly, che può concretizzarsi nelle prossime ore. Inoltre, sono inle valutazioni per quanto riguarda il mercato portieri. Ilazzurro èricerca di un portiere da affiancare ad Alex Meret, pronto a firmare il rinnovo dei contratti non appena la macchina burocratica avrà fatto il suo. Mercato: lasi fionda su Contini David Ospina, che nelle scorse ore ha salutato i tifosi azzurri, potrebbe non essere l’unica uscita tra i portieri. Stando a quanto rivelato dall’esperto diGianluca Di Marzio, ilè in contatto con la ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, l'allenatore del @Fenerbahce conferma la cessione di #Kim - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato I La situazione di #Solbakken, fra il suo arrivo in Italia e l'interesse di @sscnapoli e… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Victor Osimhen, il Napoli sospetta una possibile offerta del Bayern Monaco - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Kim Min-Jae, il Napoli gli offre un quinquennale da 2.6 milioni all’anno -

Non che io non ami altre città, come Firenze, Venezia, Milano, Torino o, tanto per fare degli esempi, ma Roma ha quel di magico che sorprende tutti. Sarà il suo clima, mite. Oppure per i suoi ...Ma il Bayern Monaco prepara il blitz.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ilcontinua ad osservare Barak, il Verona abbassa il prezzo Lavezzi: "punto interrogativo, ...Calciomercato Roma, i giallorossi lavorano alle uscite Dopo l'amichevole con lo Sporting Lisbona, la Roma è tornata a pensare al mercato visto che dopo Dybala, ora Tiago Pinto non vuole più fermarsi.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...