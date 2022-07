AS ROMA: Dybala si unisce a parametro zero (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 14:04:26Non ci risultano ancora al momento smentite a seguito di quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com © foto www.imagephotoagency.it Paolo Dybala è una novità AS ROMA giocatore. Il blitz vincente del direttore generale Tiago Pinto ha portato l’attaccante argentino a vestire la maglia giallorossa per i successivi tre anni. Il comunicato del club capitolino, apparso sui canali social della società: “BENVENUTO Paulo Dybala! Il club è felice di confermare l’acquisto dell’attaccante di fama mondiale. Dybala, 28 anni, ha firmato un contratto triennale con l’AS ROMA, che durerà fino al 30 giugno 2025”. ??????? Paulo Dybala Il club è lieto di confermare la firma dell’attaccante di fama mondiale! Ci auguriamo inoltre che ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 14:04:26Non ci risultano ancora al momento smentite a seguito di quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com © foto www.imagephotoagency.it Paoloè una novità ASgiocatore. Il blitz vincente del direttore generale Tiago Pinto ha portato l’attaccante argentino a vestire la maglia giallorossa per i successivi tre anni. Il comunicato del club capitolino, apparso sui canali social della società: “BENVENUTO Paulo! Il club è felice di confermare l’acquisto dell’attaccante di fama mondiale., 28 anni, ha firmato un contratto triennale con l’AS, che durerà fino al 30 giugno 2025”. ??????? PauloIl club è lieto di confermare la firma dell’attaccante di fama mondiale! Ci auguriamo inoltre che ...

