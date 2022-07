Una Vita, anticipazioni 20 luglio 2022: Guillermo fa un invito ad Azucena (Di martedì 19 luglio 2022) Guillermo deciderà di farsi finalmente avanti con Azucena. Il giovane, nel corso dell'episodio Una Vita in onda il 20 luglio 2022, inviterà la ragazza ad andare con lui ad uno spettacolo di Zarzuela. Intanto, Rosina ed Hortensia decideranno di cercare un pretendente per la giovane e lo cercheranno tra le famiglie importanti della città. Una Vita puntata 20 luglio 2022: Guillermo inVita Azucena ad uno spettacolo di Zarzuela Azucena vedrà Claudia baciare Guillermo ed il giorno dopo accuserà il ragazzo di avere degli atteggiamenti equivoci con la sua compagna di studi all'Accademia. Il Sacristan cercherà di spiegarle che si è trattato solo di uno spiacevole malinteso, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 luglio 2022)deciderà di farsi finalmente avanti con. Il giovane, nel corso dell'episodio Unain onda il 20, inviterà la ragazza ad andare con lui ad uno spettacolo di Zarzuela. Intanto, Rosina ed Hortensia decideranno di cercare un pretendente per la giovane e lo cercheranno tra le famiglie importanti della città. Unapuntata 20inad uno spettacolo di Zarzuelavedrà Claudia baciareed il giorno dopo accuserà il ragazzo di avere degli atteggiamenti equivoci con la sua compagna di studi all'Accademia. Il Sacristan cercherà di spiegarle che si è trattato solo di uno spiacevole malinteso, ...

