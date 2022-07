Tuffi | Europei giovanili 2022 | Italia d’oro nel Jump Event e Giorgia De Sanctis dai 3m | Casalini-Zannella d’argento

Leggi su oasport

(Di martedì 19 luglio 2022) Prime due giornate di gare decisamente fortunate per l’quelle deglidi, di scena a Otopeni (Romania). Nella stessa sede in cui il nuoto in corsia aveva regalato non poche soddisfazioni alla compagine tricolore junior , il trend è proseguito nella competizione in programma questa settimana. Nella prima giornata l’rappresentata da Francesco, Valerio Mosca, Elisa Pizzini e Matteo Santoro ha vinto l’oro nela squadre miste, totalizzando 300.85, unica compagine a sfondare il muro dei 300 punti. Alle spalle degli azzurrini si sono classificati la Gran Bretagna (292.20) e la Germania (281.30). Nel day-2 sono arrivate altre due medaglie.Deha vinto la ...