Traffico Roma del 19-07-2022 ore 11 | 30

permangono difficoltà per un incidente sul tratto Urbano dellaL'Aquila tra lo svincolo per viale Palmiro Togliatti è l'uscita di via Filippo Fiorentini direzione della tangenziale est e bene ci sono ancora incolonnamenti a partire da Tor Cervara sulla restante rete viaria della Capitale non si evidenziano impedimenti di rilievo tutto tranquillo sul raccordo e consola resta intenso ilal centro in particolare sul lungotevere dove ci sono rallentamenti tra ponte Palatino e Ponte Vittorio in direzione del Flaminio al Tuscolano Napoli signora un incidente in Piazza Ragusa all'intersezione con via Mestre altro incidente in via del quartaccio con rallentamento in prossimità di via di Boccea permangono incolonnamenti lungo via ...