Pubblicità

sportli26181512 : Tottenham: Kane sulla preparazione di Conte VIDEO: Il centravanti inglese del Tottenham, Harry Kane sull'allenatore… - teo_acm : RT @MatAnnSer: @teo_acm Il Bayern ha perso Lewandowski e vorrebbe Kane. Se il Tottenham lascia partire la sua punta, Conte chi potrebbe chi… - MatAnnSer : @teo_acm Il Bayern ha perso Lewandowski e vorrebbe Kane. Se il Tottenham lascia partire la sua punta, Conte chi pot… - Iron8292 : @GRealta Se il tottenham vende kane…paratici viene a prendersi Lautaro per me… - Rocco96773951 : @ChristianTolve Kane dal Tottenham al B.Monaco e da Conte andrà Lautaro! -

Un anno fa di questi tempi voleva andarsene, stanco di giocare in una squadra come ilche non puntava al massimo come voleva invece fare lui. Ora Harrynon è solo il pilastro dei nuovi Spurs che puntano a vincere sia in Premier che in Champions, ma è un attaccante rinato ......primo Il dirigente del Bayern Monaco Oliver Kahn è uscito allo scoperto su Harry: 'E' un attaccante top, ma questo è solo un sogno per il futuro come tutto. E' sotto contratto con il, ...Analizzando il valore delle rose che hanno partecipato alla Conference Leaguue si evidenzia lo strapotere del Tottenham con la Roma a ruota ...Il Napoli rischia di vedere partire un altro pezzo da 90 della sua rosa: i partenopei hanno sul tavolo una proposta da capogiro.