Tale e Quale Show | Ex naufraghi insieme sul palco | l’ascia di guerra non è sotterrata

Leggi su direttanews

(Di martedì 19 luglio 2022) Suldisi ritroveranno due excon vecchie ruggini. Con loro saranno scintille.ha annunciato il cast completo e spuntano due exdell’Isola dei Famosi, avranno risolto i vecchi rancori? Vediamochi sono i protagonisti e cosa ne pensa il pubblico.è il programma di Rai 1 di Carlo Conti che inizierà il 30 settembre 2022. C’è grandissima attesa per il programma che andrà in onda come sempre nella giornata di venerdì. Sbaraglierà la concorrenza anche quest’anno? Carlo Conti e la sua squadra quest’anno scommettono su un ...