Svolta Bremer | super controrilancio della Juventus

Pubblicità

Pistogolblasta2 : RT @DabianaV: Svolta nella trattativa col #Torino per #Bremer: la #Juve offre scambio alla pari con #Rugani valutato €40M. - DabianaV : Svolta nella trattativa col #Torino per #Bremer: la #Juve offre scambio alla pari con #Rugani valutato €40M. - Mariagr89063037 : @DiMarzio @Inter @juventusfc E quale sarebbe il rilancio? Dare Casadei a titolo definitivo con ricompra, così se fo… - ZonaBianconeri : RT @traversanews: #Bremer, clamorosa svolta nell'operazione: summit mattutino ha portato ad una rottura TOTALE con la #Juventus, #Inter in… - traversanews : #Bremer, clamorosa svolta nell'operazione: summit mattutino ha portato ad una rottura TOTALE con la #Juventus,… -

Le evoluzioni di mercato possono sorprendere ad ogni, e bisogna attendere le firme prima di dare per conclusa ogni trattativa. E proprio per ...Juventus al fotofinish nella corsa a Gleison...Il lavoro di Cristiano Giuntoli ha portato a un punto ormai di, tanto che il Rennes ora è in ... Poi la scelta è caduta su Gleisonin attesa del sorpasso definitivo sull'Inter. Storie di ...Per l'affare Bremer è questione di ore. Juventus e Inter si stanno dando battaglia a colpi di rilanci, con i bianconeri ora davanti ...Si chiuderà oggi la trattativa tra la Juve e la Sampdoria per il passaggio in blucerchiato di Marko Pjaca, in esubero alla Continassa dopo essere rientra ...